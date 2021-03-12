Токио, , 10:57 — REGNUM Японский автопроизводитель Infiniti представил обновленный кроссовер QX60 2022 модельного года. Демонстрационное видео с автомобилем размещено на официальном YouTube-канале компании.

Одной из главных особенностей рестайлингового автомобиля является умная система полного привода. Она может направить мощность на колесо ещё до того, как оно начнет буксовать. На видео показано, как кроссовер преодолевает заснеженные участки дороги.

В компании сообщили, что, когда необходимо дополнительное сцепление с дорогой, прямое соединение для системы полного привода Infiniti включается на задние колеса «почти мгновенно».

Под капотом QX60 функционирует 3,5-литровый мотор V6 мощностью 295 л. с., который агрегатируется с девятискоростным «автоматом».

Официальная премьера обновленного кроссовера состоится в конце нынешнего года.

Ранее компания Infiniti вывела на российский авторынок обновлённый кроссовер Infiniti QX50. Модель будет оснащена более современной мультимедийной системой InTouch с мощным процессором Arm-Cortex A9.

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