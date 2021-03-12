Москва, , 10:54 — REGNUM Решение ОПЕК+ не увеличивать квоты на добычу нефти стало большим сюрпризом для рынков, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Цены на нефть вышли на очень комфортный для России уровень, фактически закрыв тему бюджетного дефицита и полного восстановления российской макроэкономики в 2021 году. Министерство финансов России уже заявило о сокращении государственных заимствований.

Почему так получилось? На эту тему стоит просто сопоставить факты. Однозначно реактивация «дела Хашогги» администрацией Джо Байдена значительно повлияла на позицию Саудовской Аравии, заставив официальный Эр-Рияд искать большей поддержки у Москвы.

Это и выразилось в решении ОПЕК+ не увеличивать добычу, что ожидаемо привело к росту мировых цен на чёрное золото.

На рынке нефти в 2021 году будет наблюдаться устойчивый дефицит, вызванный масштабными ограничениями со стороны ОПЕК+ и спадом активности по бурению новых скважин в США. Более того, на фоне вакцинации в крупнейших экономиках мобильность населения возрастет. Вопрос — когда мы увидим $100 за баррель?

По информации из деловых кругов, неопределённость с датой Федерального послания президента России и длящееся отсутствие выступления перед обеими палатами Конгресса вступившего в должность нового президента США Джо Байдена указывают на напряжённый переговорный процесс, идущий между Москвой и Вашингтоном.

Конечно, никто не верит, что Москва и Вашингтон договорятся. Однако, если идут столь длительные переговоры, то шанс однозначно есть.

И по размеру экономики, и по оценочным мультипликаторам, и по дивидендной доходности российский рынок акций для глобальных спекулянтов самый интересный в мире. Если рынки поймут, что Путин и Байден договорились, 2000 по индексу РТС однозначно будут не за горами. В решение ОПЕК+ также мало кто верил.

В нефтегазовом секторе по-прежнему выделяются акции Газпрома из-за низкой фундаментальной оценки, а также привилегированные акции «Сургутнефтегаза» в качестве страховки от девальвации и ставку на распределение кэша», — считает эксперт.

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