Черкесск, , 10:53 — REGNUM Карачаево-Черкесия станет одним из субъектов РФ, в которых будет действовать система единого проездного билета. Соглашение об этом было подписано между республикой и АНО «Единая транспортная дирекция» Министерства транспорта РФ.

Эта система ранее была опробована для билетов в Крым и Калининград, недавно заключено такое соглашение с Кабардино-Балкарией. Купив единый проездной билет, гости республики смогут добраться по нему из аэропортов и ж/д вокзалов до курортов, не приобретая дополнительных билетов.

Для туристической отрасли Карачаево-Черкесии это большой шаг в решении транспортного вопроса, который послужит развитию отрасли. В настоящее время в республику можно попасть лишь с пересадкой — своего аэропорта в Карачаево-Черкесии нет, как нет и ни одного пассажирского поезда, прибывающего на ж/д станцию в городе Черкесске. При этом в регионе активно развивается туротрасль, набирают популярность такие курорты, как Домбай и Архыз.

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