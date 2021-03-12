Калуга, 12 марта 2021, 11:59 — REGNUM В Калужской области COVID-19 диагностирован у 31 педагога, а всего на больничных листках находятся 327 учителя. Общая заболеваемость у педагогических работников (простудными и иными заболеваниями) наблюдается на уровне 3,6%, сообщает 12 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя министра образования и науки области Дениса Зубова.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»
На дистанционное обучение в регионе переведены пять классов в трёх школах. Из них на карантине по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией находятся четыре класса в двух школах.
Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области заболели COVID-19 пять учащихся и 53 педагога