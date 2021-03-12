Пенза, , 10:56 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии жертвами коронавируса, по информации на 12 марта, стали 465 человек. За сутки скончались еще три пациента. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Среди умерших — две женщины и один мужчина в возрасте от 64 до 82 лет. Пациенты имели ряд сопутствующих патологий, осложнявших проводимое лечение. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, иммунитет к COVID-19 после вакцинации препаратом «Эпиваккорона» вырабатывается на 42-й день после первой инъекции. Отмена режима обязательной самоизоляции для пожилых людей в России может привести к распространению коронавирусной инфекции среди людей старше 60 лет.

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