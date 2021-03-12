Чита, , 10:52 — REGNUM Жителей Забайкальского края предупредили об ухудшении погодных условий днём 14 марта и в течение суток 15 марта, объявлено штормовое предупреждение.

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По данным ФГБУ «Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Забайкальскому краю, сила ветра может составить 17−22 м/с (местами 25−30 м/с).

При этом в регионе будут наблюдаться снег, метели, снежные накаты, гололедица. К тому же, в Забайкалье вновь похолодает, температура воздуха опустится сразу на 10 °C и более.

Забайкальские спасатели советуют гражданам по возможности воздержаться от поездок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце февраля, на смену холодам в Забайкальский край пришли метели.

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