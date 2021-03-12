Сеул, , 10:55 — REGNUM На одной из птицеферм в южнокорейском городе Наджу провинции Чолла-Намдо и одной из птицеферм в городе Чхонджу провинции Чхунчхон-Пукто обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N8. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйств страны.

По состоянию на 11 марта на территории страны выявлено 105 случаев высокопатогенного штамма птичьего гриппа среди домашней птицы.

Известно, что новые вспышки инфекции появились спустя 12 дней затишья.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в провинции Кёнгидо, где выявлено 37 очагов инфекции, за ней следует провинция Чолла-Намдо (18 очагов). Уничтожено порядка 29 млн голов домашней птицы.