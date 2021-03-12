Турин, Италия, , 10:50 — REGNUM Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в мадридский «Реал». Об этом 12 марта сообщает El Chiringuito.

По информации издания, агент игрока Жорже Мендеш обсудил с президентом «Реала» Флорентино Пересом возможное возвращение Роналду в клуб. Подробности разговора не уточняются.

Напомним, Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год, после чего перешёл в «Ювентус».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может продать Роналду в летнее межсезонье, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. При этом 36-летний форвард может перейти в «Интер Майами».

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