Бузулук, Оренбургская область, , 10:49 — REGNUM В Бузулуке Оренбургской области прогнозируют непростую паводковую ситуацию. На нее окажут влияние состояние снежного покрова и промерзший грунт, сообщает администрации города.

В муниципалитете уже готовятся к предстоящему паводку. Организованы рейды по домовладениям частного сектора, которым угрожает потенциальная опасность подтопления. Жителям вручили памятки и разъясняли порядок действий при ЧС.

До 21 марта состоится смотр сил и средств для пропуска весеннего паводка. В период половодья будет организовано круглосуточное дежурство противопаводковой комиссии.

По данным Управления по делам ГО, ПБ и ЧС администрации Бузулука, на 10 марта высота снежного покрова составляет 46 см (в 2020 году на эту же дату показатель составил 12 см), плотность снега — 0,26 (в 2019 году — 0,46). Запас воды в снеге в этом году вдвое превышает прошлогодний показатель: 119 мм и 55 мм соответственно. Промерзание грунта составило 81 см, в прошлом году — втрое меньше (27 см). Всё это говорит о том, что при интенсивном снеготаянии талые воды не смогут впитаться в почву, и половодье будет большим.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России, уровень реки Самара может составить до 6,5 м, уровень реки Бузулук возле села Перевозинка — 8,4 м. Однако большой объем воды смогу принять практически пустые водохранилища: Домашкинское, Елшанское и Сорочинское.

В Оренбургской области, как и в прошлые годы, под угрозой подтопления находятся семь районов: Адамовский, Грачевский, Домбаровский, Матвеевский, Новосергиевский, Оренбургский и Саракташский.