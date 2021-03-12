Москва, , 10:47 — REGNUM Банк России не рассматривает возможность создания банкноты в 10 тыс. рублей и 50-рублевой монеты и это совершенно правильная позиция, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Инфляция в России хоть и временно превышает таргет ЦБ в 4%, но остается стабильно низкой. При этом доля безналичных расчетов намного выше, чем десять лет назад.

На фоне роста цен на нефть и увеличения интереса глобальных спекулянтов к валютам развивающихся рынков, а также ожиданий повышения ключевой ставки Банка России в 2021 году наиболее вероятно укрепление российской валюты.

Против рубля может сыграть только обострение геополитических рисков. Ориентир в 2021 году по паре доллар/рубль находится 65−67 рулей.

Данный курс позволит сбалансировать интересы бюджета, экспортеров и импортеров. Полагаю, что в текущих рыночных условиях будет правильным снова рассмотреть вопрос деноминации рубля один к 100 и возвращения копейки.

Данный шаг однозначно повысит доверие к национальной валюте в России и странах СНГ. Правильно проводить деноминацию в период укрепления, а не ослабления рубля», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России не рассматривает возможность создания банкноты в 10 тыс. руб. и 50-рублевой монеты.

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