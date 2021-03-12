Нур-Султан, , 10:47 — REGNUM В структуре МВД Казахстана по итогам 2020 года за коррупцию подчиненных уволены 106 руководителей. Об этом 12 марта заявил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев на брифинге.

По его словам, в 2019—2020 годах число коррупционных преступлений в МВД сократилось на 43%. Министр считает, что этому способствовало упразднение регистрационно-экзаменационных отделов (РЭО).

Тургумбаев напомнил, что регистрация транспорта, выдача водительских удостоверений, регистрационных номеров и прием экзаменов переведены в «Правительство для граждан».

«РЭО были самой коррумпированной частью министерства внутренних дел», — сказал Тургумбаев. Он добавил, что в МВД продолжается работа по переводу государственных услуг в электронный формат.

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