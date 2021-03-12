Москва, , 10:50 — REGNUM Весной в России не будет волны гриппа, так как случаев этого заболевани почти нет. Об этом сообщила 12 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она пояснила, что примерно к середине марта уходят респираторные вирусы, включая грипп. Наблюдаются только остатки острых респираторных вирусных инфекций.

«Там может быть вторая короткая волна гриппа как бы, но в этом году мы её никак не прогнозируем, потому что гриппа нет совсем», — сказала Попова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Попова допустила также, что новый тип вируса птичьего гриппа A (H5N8), который выявили у работников птицефабрики на юге России, мутирует в ближайшее время. Такой вирус сможет поражать и других людей.

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