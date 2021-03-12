Иерусалим, , 10:48 — REGNUM Несколько медицинских работников израильского госпиталя «Шеба» заразились коронавирусом, несмотря на то, что уже были вакцинированы от COVID-19. Об этом сообщает Jerusalem Post 12 марта.

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Судя по имеющимся данным, медики были заражены либо от пациента, либо от кого-то, кто сопровождал пациента, который не был вакцинирован и не проявлял никаких симптомов.

Все пятеро заразившиеся получили обе дозы вакцины от COVID-19 и считались полностью вакцинированными. У них нет никаких симптомов, они находятся в изоляции.

Министерство здравоохранения Израиля расследует этот случай.