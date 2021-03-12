Усть-Катав, Челябинская область, , 10:45 — REGNUM В Усть-Катаве Челябинской области одно из ООО заплатит штраф за несвоевременную выплату зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба региональной облпрокуратуры.

Также в ходе проверки были выявлены факты нарушения ведения трудовых книжек. Руководству предприятия было внесено представление. По результатам его рассмотрения должностное лицо привлекли к ответственности.

Против самой фирмы завели административное дело по факту невыплаты зарплаты в установленный срок. Гострудинспекция оштрафовала организацию на 40 тыс. рублей.