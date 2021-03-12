Брянск, , 10:45 — REGNUM В Брянской области 12 марта подтверждены 80 случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Выписан после лечения ещё 101 пациент, один человек скончался, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области выявлены уже 33 тыс. 964 носителя инфекции. Выздоровели 33 тыс. 157 человек, от осложнений при COVID-19 скончались 267 пациентов.

Лаборатории выполнили 474 тыс. 229 исследований на коронавирус, в том числе 1835 тестов проверены за последние сутки.