Москва, , 10:47 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» показала свою эффективность против «британского» штамма коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 12 марта сообщил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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Как указал глава российского Минздрава, специалисты ведомства провели исследование нейтрализующей активности сыворотки крови у добровольцев, которые прошли вакцинацию препаратом «Спутник V», против «британского» штамма SARS-CoV-2.

«По результатам исследования, уровень нейтрализующих антител к «британскому» штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2. Таким образом, вакцина «Спутник V» защищает от мутировавшего «британского» штамма коронавируса не менее эффективно, чем от обычного штамма», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ФРГ считают, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» может оказаться эффективнее, чем препарат, произведенный в Европе.