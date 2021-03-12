Ялта, Крым, , 10:44 — REGNUM Основатель ячейки организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержан в Республике Крым по подозрению в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщили 12 марта в пресс-службе Следственного комитета России.

Задержание проводилось совместно с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и УЭБиПК МВД России по Республике Крым. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности — ч. 1 ст. 282.3 УК РФ.

В СК напомнили, что решением Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года и апелляционным определением Верховного суда Российской Федерации от 17 июля 2017 года религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и входящие в ее структуру территориальные религиозные подразделения, в том числе «Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы г. Ялта» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были ликвидированы и запрещены. Однако, по данным правоохранителей, задержанный собирал деньги на продолжение деятельности запрещённой организации, признанной экстремистской.

В рамках оперативных мероприятий в Ялте проведено 13 обысков по местам проживания сторонников организации, изъята незаконная литература, компьютерная техника и электронные носители.

Подозреваемый задержан. С ним и иными лицами проводятся все необходимые следственные действия, уточнили в СК.