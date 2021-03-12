Кострома, , 10:58 — REGNUM Московский политик и историк Валерий Соловей раскритиковал уборку тротуаров в Костроме и Ярославле — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Тротуар

Столичный гость выступил на круглом столе «Что ждет Россию и Костромскую область?» в Костроме. В ходе беседы он назвал плохую очистку дорог от снега одним из примеров, свидетельствующих о деградации системы управления.

«Как вы думаете, страна управляется хуже или лучше, чем 3−4 года назад? У меня ощущение что хуже. Например, даже очистку тротуаров от наледи в Костроме и Ярославле власть организовать не в состоянии, посыпать их солью и песком не в состоянии… А это её базовые функции», — сказал политик.

Встреча с Соловьём в Костроме проходила более 2 часов. В ходе выступления историк подтвердил своё намерение баллотироваться в Госдуму от Костромской области и сказал, что «не сомневается, что может достичь блестящего результата».

Отметим, что проблема очистки дорог от снега в Костроме и Ярославле стоит действительно остро. На родине Снегурочки для нормального содержания городских трасс и тротуаров не хватает рабочих и техники. В соседнем Ярославле ситуация накалилась настолько, что автомобилисты «освистали» мэрию сигналами клаксонов.

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