Московский политик раскритиковал уборку дорог в Костроме и Ярославле
Кострома, 12 марта, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Московский политик и историк Валерий Соловей раскритиковал уборку тротуаров в Костроме и Ярославле — передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Столичный гость выступил на круглом столе «Что ждет Россию и Костромскую область?» в Костроме. В ходе беседы он назвал плохую очистку дорог от снега одним из примеров, свидетельствующих о деградации системы управления.
Встреча с Соловьём в Костроме проходила более 2 часов. В ходе выступления историк подтвердил своё намерение баллотироваться в Госдуму от Костромской области и сказал, что «не сомневается, что может достичь блестящего результата».
Отметим, что проблема очистки дорог от снега в Костроме и Ярославле стоит действительно остро. На родине Снегурочки для нормального содержания городских трасс и тротуаров не хватает рабочих и техники. В соседнем Ярославле ситуация накалилась настолько, что автомобилисты «освистали» мэрию сигналами клаксонов.