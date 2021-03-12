Афины , , 10:46 — REGNUM В Греции за сутки выявили 2570 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила к вечеру 11 марта Национальная организация общественного здравоохранения (EODY).

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Всего в Греции зафиксировали 214 661 случаев заражения с начала пандемии. В больницах страны находятся 506 пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких, причем 67,2% из них — мужчины. Их средний возраст составляет 67 лет, а 83,6% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и более. Еще 1457 человек были выписаны из отделений интенсивной терапии с начала пандемии.

За сутки в стране был госпитализирован 501 пациент с COVID-19, что на 13,09% больше, чем днем ранее. Подтверждена еще 51 смерть, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 6 937. Из них 95,8% имели основное заболевание и/или были старше 70 лет. Средний возраст умерших — 79 лет.

Накануне в Греции выявили 2633 случая заражения коронавирусом.