Тирасполь, , 10:43 — REGNUM В Приднестровье в рамках профилактики пандемии школьные весенние каникулы будут увеличены на неделю. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

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Сообщается, что каникулы начнутся раньше на неделю, 15 марта, и продлятся две недели. В вузах и среднеспециальных учебных заведениях режим обучения пока менять не планируется.

В пресс-службе отметили, что пока переход на дистанционное образование не рассматривается, но при ухудшении эпидемиологической обстановки этот вариант может быть рассмотрен.

Стоит отметить, что в Приднестровье в рамках мер профилактики распространения коронавируса с 15 марта вводится запрет на проведение массовых мероприятий в помещениях. Также временно будет приостановлена работа кинотеатров, спортивных секций и учреждений культуры.

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