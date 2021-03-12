Якутск, , 10:41 — REGNUM Кредиторы не оставляют попыток возбудить банкротное дело в отношении угледобывающего актива группы «Мечел» — АО Холдинговая компания «Якутуголь». Несколько недель назад было прекращено производство по одной претензии, но в арбитраж Якутии поступил новый иск о несостоятельности, адресованный тому же юрлицу. Он пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Якутуголь. Иск

Челябинское ООО «РусАвтоматизация» обратилось с банкротным иском к АО «Холдинговая компания «Якутуголь» 12 марта 2021 года. Сумма иска — 372 306,48 рубля.

Напомним, ранее претензии к «Якутуглю» предъявило московское ООО «Техстрой», заявившее долг в 2,7 млн рублей. Но иск был отозван, не дойдя до рассмотрения по существу.