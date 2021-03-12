Владикавказ, , 10:41 — REGNUM В Северную Осетию с начала поставок вакцины от коронавируса поступило в общей сложности 15 252 дозы «Спутника V». Использовано из этого объема уже 14 137 доз, сообщил министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев.

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По его словам, именно столько жителей республики привито первым компонентом этой вакцины. Получили второй компонент почти 40% из них — 6266 человек.

Темпы вакцинации достаточно высокие: в сутки прививается от 700 до тысячи жителей РСО-Алании, сообщил глава минздрава. Среди привитых в том числе все пациенты социальных учреждений.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, к 11 марта в Северной Осетии суточный прирост числа новых выявленных случаев заражения коронавирусом снизился до 22 человек в сутки. Общее число носителей инфекции за все время пандемии составило 15 986 человек.