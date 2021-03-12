Москва, , 10:40 — REGNUM «Заботами» российского правительства малого и среднего бизнеса в РФ становится меньше с каждым годом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС, член политсовета регионального отделения «Партии Роста» в Ростовской области Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о недопустимости создания в РФ суперльготных условий для бизнеса.

«Читая слова министра финансов, о том, что нельзя баловать российский бизнес сверхльготами, так и хочется воскликнуть: «Огласите, пожалуйста, весь список!». И заодно очень хочется уточнить, есть ли в этом списке отмена ЕНВД? Или повышение НДС? Или решение оказывать помощь МСП не по реальному основному виду деятельности, а по основному коду ОКВЭД? А постоянно растущие штрафы, тарифы и сборы — это тоже проявление заботы и нежности со стороны государства? Типа, бьет, значит любит? Да, при таких сверхльготах российский бизнес будет не то что пить шампанское, а утонет в нем! От этих жарких объятий страстной любви предприятий малого и среднего бизнеса становится в нашей стране все меньше с каждым годом», — возмутился эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, что ранее Силуанов заявил о том, что «бизнес на то и бизнес, что он и рискует, и что называется, пьет шампанское».

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