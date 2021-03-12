Ярославль, , 10:38 — REGNUM В Ярославле в 2021 году отремонтируют семнадцать улиц и построят один новый участок по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

Ремонт дороги Pixabay.com

«Общая протяжённость отремонтированных дорог составит более 25 километров. Сейчас активно проходят конкурсные процедуры по определению подрядных организаций. Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние является приоритетной задачей для Ярославля», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Самый обстоятельный ремонт пройдёт на дорогах, которые необходимо привести в хорошее состояние по решению суда. Речь идёт о Мышкинском проезде, а также о проспекте Машиностроителей.

Полный список дорог, которые планируется отремонтировать в Ярославле в 2021 году:

— проспект Авиаторов (от Тверицкой набережной до улицы Дачной);

— улица Стопани (от Сквозного переулка до дома № 45 по улице Стопани);

— проспект Машиностроителей (от проспекта Авиаторов до улицы Папанина);

— улица Розы Люксембург (от улицы Автозаводской до улицы Чкалова);

— улица Борки (от улицы Шевелюха до улицы Старое Долматово);

— улица Промышленная (от проспекта Октября до улицы Осташинской);

— улица 8 Марта (от улицы Семашко до улицы Закгейма);

— улица Волжская набережная (от улицы Красный съезд до улицы Победы);

— Мышкинский проезд (от улицы Вспольинское поле до моста через реку Которосль в створе Комсомольской площади);

— улица Осташинская (от транспортной развязки через ж/д пути в районе проспекта Дзержинского до улицы Промышленной);

— 2-й Брагинский проезд (от улицы Батова до улицы Панина);

— улица Малая Пролетарская (от Московского проспекта до улицы Мельничной, в районе Тропинского проезда);

— улица Мельничная (от улицы Малой Пролетарской до улицы Златоустинской);

— Тормозное шоссе (от улицы Златоустинской, включая улицу Вишняки, до улицы Корабельной);

— улица Корабельная (от улицы Ярославской до улицы Светлой);

— проезд Шавырина (от улицы Урицкого до дома № 24 по проезду Шавырина);

— строительство улицы Дядьковской (от улицы Чернопрудной до строящегося детского сада);

— улица Красноборская (от проспекта Авиаторов до улицы Серго Орджоникидзе).

На Мышкинском проезде запланирована реконструкция с расширением дороги. Она будет завершена в 2022 году. Общая стоимость работ по нацпроекту в областном центре составит 1 миллиард рублей.

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