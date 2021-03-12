В Ярославле назвали список дорог для ремонта в 2021 году
Ярославль, 12 марта, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Ярославле в 2021 году отремонтируют семнадцать улиц и построят один новый участок по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает официальный сайт мэрии.
Самый обстоятельный ремонт пройдёт на дорогах, которые необходимо привести в хорошее состояние по решению суда. Речь идёт о Мышкинском проезде, а также о проспекте Машиностроителей.
Полный список дорог, которые планируется отремонтировать в Ярославле в 2021 году:
— проспект Авиаторов (от Тверицкой набережной до улицы Дачной);
— улица Стопани (от Сквозного переулка до дома № 45 по улице Стопани);
— проспект Машиностроителей (от проспекта Авиаторов до улицы Папанина);
— улица Розы Люксембург (от улицы Автозаводской до улицы Чкалова);
— улица Борки (от улицы Шевелюха до улицы Старое Долматово);
— улица Промышленная (от проспекта Октября до улицы Осташинской);
— улица 8 Марта (от улицы Семашко до улицы Закгейма);
— улица Волжская набережная (от улицы Красный съезд до улицы Победы);
— Мышкинский проезд (от улицы Вспольинское поле до моста через реку Которосль в створе Комсомольской площади);
— улица Осташинская (от транспортной развязки через ж/д пути в районе проспекта Дзержинского до улицы Промышленной);
— 2-й Брагинский проезд (от улицы Батова до улицы Панина);
— улица Малая Пролетарская (от Московского проспекта до улицы Мельничной, в районе Тропинского проезда);
— улица Мельничная (от улицы Малой Пролетарской до улицы Златоустинской);
— Тормозное шоссе (от улицы Златоустинской, включая улицу Вишняки, до улицы Корабельной);
— улица Корабельная (от улицы Ярославской до улицы Светлой);
— проезд Шавырина (от улицы Урицкого до дома № 24 по проезду Шавырина);
— строительство улицы Дядьковской (от улицы Чернопрудной до строящегося детского сада);
— улица Красноборская (от проспекта Авиаторов до улицы Серго Орджоникидзе).
На Мышкинском проезде запланирована реконструкция с расширением дороги. Она будет завершена в 2022 году. Общая стоимость работ по нацпроекту в областном центре составит 1 миллиард рублей.