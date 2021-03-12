Афины , , 10:50 — REGNUM Греческое отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поздравило министерство миграции и убежища Греции с тем, что оно справилось с миграционным кризисом, развернувшимся на острове Лесбос в 2020 году. Об этом сообщает AMNA 11 марта со ссылкой на источники в министерстве.

В своем поздравительном письме ВОЗ высоко оценила сотрудничество с министерством в течение последних нескольких месяцев на острове Лесбос. Организация также высоко оценила усилия ведомства по удовлетворению повседневных потребностей беженцев и мигрантов в области здравоохранения на Лесбосе и в других районах Греции.

В начале февраля муниципальный совет города Митилини на Лесбосе одобрил создание закрытой и контролируемой структуры для беженцев. По мнению муниципального совета, ввод в эксплуатацию новой структуры ознаменует окончание эксплуатации всех существующих сооружений, лагерей и арендованных домов внутри города Митилини и вокруг него.

Министр миграции и убежищаГреции Панайотис Митаракис горячо одобрил это решение. По его мнению, оно позволит оставить позади миграционный кризис и сократить последствия миграционных потоков для местных сообществ.