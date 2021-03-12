Тбилиси, , 10:41 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 26 700 исследований на SARS-CoV-2 выявили 332 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 12 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 274 377 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 267 764 победили инфекцию, в том числе 343 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3634 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 12 — в течение последних суток. В стационаре проходят лечение 1310 пациентов, в оборудованных гостиницах — 130. На карантине находятся 245 человек.

Согласно официальным данным на 11 марта, в Грузии в результате 24 594 исследований выявили 395 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 310 человек.

Стоит отметить, что в Грузии в марте постепенно снимают карантинные ограничения, но правительство отказывается отменять комендантский час, который длится с 21:00 до 05:00. Из-за этого общественные заведения вынуждены закрываться в 19:00. Предприниматели призывают власти отменить комендантский час или перенести его начало на 23:00.

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