Казань, , 10:46 — REGNUM В Татарии вторые сутки подряд регистрируется по четыре летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. На этот раз жертвами болезни стали один мужчина и три женщины. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Причины смерти пациентов 1937, 1947, 1957 и 1961 годов рождения установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Таким образом, по состоянию на 12 марта в республике скончались с начала наблюдения 375 жителей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Поволжье общее число подтвержденных заражений коронавирусом с начала пандемии, по данным на 11 марта, составляло 547 228 случаев. Полностью выздоровели 490 435 жителей округа, за сутки выписаны 1935 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 11 169 человек.

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