Лодейное Поле, Ленинградская область, , 10:50 — REGNUM В Ленинградской области депутату совета Лодейнопольского муниципального района и еще двоим мужчинам предъявлено обвинение в незаконном обороте огнестрельного оружия, в том числе автоматического. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

По версии следствия, местный депутат, а также еще двое мужчин и иные неустановленные лица сговорились и приобрели на территории Лодейнопольского района финский пистолет-пулемет времен Второй мировой войны «Суоми М 1» со следами переделки и револьвер «Наган» образца 1985 года, а также более ста боевых патронов.

После этого соучастники продали огнестрельное оружие за 220 тыс. рублей. Также, как выяснили следователи, подозреваемые переделали охолощенный пистолет-пулемет Судаева (ППС) под стрельбу боевыми патронами и также сбыли его.

Депутату и его подельникам предъявлено обвинение в двух эпизодах по части 2 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и по одному эпизоду части 2 статьи 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

«В настоящее время трое обвиняемых задержаны, по ходатайству следственного органа им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в региональном управлении СКР.

Сотрудники следственного управления совместно с коллегами из ФСБ России, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели 22 обыска на территории Петербурга и Ленобласти. В ходе обысков обнаружено и изъято более 50 единиц огнестрельного оружия, более 12 тыс. боеприпасов, а также оборудование для переделки оружия.

«Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности обвиняемых, а также лица, причастные к преступлению», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

По данным издания 47 news, задержан депутат от партии «Единая России» Олег Майдаков. Двое его подельников — 31-летний продавец-консультант в петербургском оружейном магазине «ОхотАктив» Александр Шаповаленко и 37-летний петербуржец, водитель фирмы по перевозки мебели Павел Близнюк.