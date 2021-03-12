Москва, , 10:34 — REGNUM Курс рубля сохраняет общую тенденцию к укреплению, проявившуюся в течение недели. Она связана с внешними факторами, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Это, прежде всего, в целом позитивный настрой финансовых рынков и повышенная склонность к рискам из-за распространения вакцинации и принятия пакета стимулирующих денежных мер в США.

На таком фоне поднимаются и нефтяные цены, котировки барреля Brent вновь превысили $69. Их поддерживают и вышедшие накануне прогнозы ОПЕК об увеличении спроса.

Но в то же время, значимо укрепиться рублю не позволяют покупки Минфином по «бюджетному правилу», перманентные опасения новых санкций и даже вполне явственное нежелание экономических властей излишне завышать курс рубля.

Обращает на себя внимание, что при подходе доллара сверху к рубежу 73 руб., происходит достаточно активный отскок. На сегодня, 12 марта, не предполагается значимых события или выхода важной статистики, способных существенно повлиять на рынок.

Перед выходными возможно закрытие позиций инвесторов, что также способствует некоторому движению, противоположному предыдущим дням. Актуальный диапазон на сегодняшний день — 73,00−73,90 руб./доллар», — считает эксперт.

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