Анапа, Краснодарский край, , 10:35 — REGNUM Сотрудники противопожарной службы ликвидировали открытое горение в мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома в Анапе. Об этом 12 марта сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

«В 09:50 (объявлена) ликвидация открытого горения по адресу: город Анапа, ул. Лазурная», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пожар в восьмиэтажном жилом доме по улице Лазурная в Анапе мог произойти из-за аварийного режима работы электросети.

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