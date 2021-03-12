Афины , , 10:37 — REGNUM Еще два гражданина Греции, в возрасте 22 и 23 лет, арестованы в связи со столкновениями в Неа Смирни: вечером 9 марта в пригороде Афин произошел митинг, на котором избили полицейского. Об этом сообщает AMNA со ссылкой на полицейские источники.

По их данным, один из арестованных — известный оппозиционер, задержанный также в связи с недавним нападением на офис заместителя министра иностранных дел Мильтиадиса Варвициотиса.

16 человек были арестованы 10 марта после событий в Неа Смирни, где прошел митинг против полицейского насилия. Полиция все еще разыскивает других участников инцидентов, в ходе которых несколько полицейских получили ранения.