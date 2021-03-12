Нижний Новгород, 12 марта, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Российская компания Enwix из Нижнего Новгорода создала новый четырёхколёсный вездеход. Снимки с новинкой размещены на сайте интернет-издания «За рулём».

«За рулём» Вездеход компании Enwix

Экстремальную машину уже протестировали на льду реки Ока в Нижнем Новгороде.

«Вездеходы, машины, двигающиеся даже там, где нет дорог, всегда производятся «отверточно», — сообщил изданию директор компании Enwix Пётр Иванов.

Он добавил, что сборку каждого автомобиля будет осуществлять квалифицированный рабочий персонал и инженеры-конструкторы. К третьему кварталу текущего года ежемесячно будут собираться не менее восьми вездеходов.

В основе нового вездехода лежит прочная лонжеронная рама, созданная при помощи технологии лазерной резки. Отдельно стоит отметить механизм рулевого управления, который позволяет развернуться машине на участке шириной 6,2 метра. Общая грузоподъемность авто равна 0,9 т.

Ранее российская компания «Русак» представила грузовую версию 150-сильного восьмиколёсного вездехода «Русак-3994». Машина предназначена для работы в экстремально тяжёлых условиях при низких температурах. Работает вездеход на дизеле.

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