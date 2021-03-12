Элиста, , 10:34 — REGNUM В Республике Калмыкия удалось оперативно погасить два очага коронавирусной инфекции в домах-интернатах для престарелых и инвалидов. Об этом в прямом эфире 12 марта сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Джангар Санджиев.

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По его словам, ситуация по домам престарелых резко ухудшилась в феврале и начале марта 2021 года. Были купированы две вспышки коронавируса — в Городовиковском и Целинном районе. Не обошлось без летальных исходов.

В настоящее время в причинах возникновения очагов инфекции разбираются следователи. По каждому из случаев возбуждено уголовное дело.