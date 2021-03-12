Ставрополь, , 10:31 — REGNUM В Ставропольском крае продолжается разгул стихии. Открытые с утра 12 марта трассы всё еще заносит снегом. Из-за сложности в пути колонны машин сопровождают экипажи спецбатальона ДПС, сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД. В ведомстве настоятельно просят водителей отложить поездки по территории края.

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«Погода на Ставрополье по-прежнему оставляет желать лучшего. С 05:00 на федеральной трассе «Кавказ» со стороны Канглов возобновлено поэтапное сопровождение колонн транспортных средств экипажами спецбатальона ДПС в направлении Невинномысска», — говорится в сообщении. Госавтоинспекция региона просит водителей отложить поездки по территории края.

Сложная ситуация сохраняется и на дорогах соседней Карачаево-Черкесии. Открыта дорога Лермонтов — Черкесск, однако и на ней движение осложнено из-за непрекращающегося ветра, метели, плохой видимости. В ГИБДД предупредили о том, что при отсутствии острой необходимости лучше не выезжать на эту трассу.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 марта, в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии были закрыты несколько трасс из-за сильного ветра, снегопадов и нулевой видимости.

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