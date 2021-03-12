Уфа, , 11:11 — REGNUM Доследственную проверку в отношении руководителя строительной организации организовали в Башкирии. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщается, что в 2014 году ООО «Уфа-Квартал» начало строительство многоквартирного дома в г. Стерлитамак. Строительные работы велись до 2019 года. При этом были привлечены деньги граждан. Строительная организация нарушила сроки введения объекта в эксплуатацию, в отношении нее были введены процедуры банкротства. Поскольку на достройку объекта денег оказалось недостаточно, то власти Башкирии решили оказать помощь в возведении этого долгостроя: Фонд развития г. Стерлитамак «Центр Развития» предоставил ООО «Уфа-Квартал» заем в размере 30 млн рублей. Фирма должна была ввести дом в эксплуатацию, продать квартиры и вернуть эти средства.

По версии сотрудников прокуратуры, руководитель ООО «Уфа-Квартал» вывел из собственности компании недвижимость на сумму свыше 34 млн рублей и потратил деньги на свои нужды.

Сообщается, что материалы данной проверки переданы следователям для дачи уголовно-правовой оценки действиям руководства строительной фирмы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии дольщика заподозрили в мошенничестве.

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