Москва, , 10:30 — REGNUM Иммунитет к COVID-19 после вакцинации препаратом «Эпиваккорона» вырабатывается на 42-й день после первой инъекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Защитный иммунитет будет после 40−42 дня от первой вакцинации. Это надо иметь в виду, это в принципе касается всех вакцин», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что до 42-го дня после первой инъекции, «если вовремя, на 21-й день проведена вторая, считать себя защищенным нельзя».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Попова заявила, что отмена режима обязательной самоизоляции для пожилых людей в России может привести распространению коронавирусной инфекции среди людей старше 60 лет.

Она пояснила, что пожилые граждане — это «самая неиммунная часть населения», потому что целый год практически они находятся в режиме самоизоляции.