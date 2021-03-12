Нур-Султан, , 10:29 — REGNUM В Нур-Султане запретили проведение массовых мероприятий, в том числе во время Навруза. Об этом 12 марта заявила главный государственный санитарный врач столицы Казахстана Сархат Бейсенова на брифинге.

По её словам, в Нур-Султане наблюдается рост заболеваемости коронавирусом на 9,9% по сравнению с предыдущей неделей. Бейсенова считает, что основной причиной роста заболеваемости является несоблюдение карантинных требований.

Бейсенова отметила, что рост числа новых случаев заражения коронавирусом происходит после праздников. Она также призвала горожан носить маски и соблюдать дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в Казахстане выявили 899 случаев заражения коронавирусом. Последние три дня, с 9 марта, в республике наблюдается постепенный рост заболеваемости.

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