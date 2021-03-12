Москва, , 10:30 — REGNUM Свои поздравления российским спортсменам Любови Никитиной, Павлу Кротову и Максиму Бурову в связи с их победой на чемпионате мира (ЧМ) по фристайлу 2021 года в Алма-Ате в соревнованиях смешанных команд в акробатике направил президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 12 марта обнародован на сайте Кремля.

«Вы продемонстрировали высочайший класс мастерства и крепкую сплочённость, стали лучшими в новом олимпийском виде программы — в соревнованиях смешанных команд в акробатике, своим триумфом блестяще завершили последний день чемпионата мира в Алма-Ате», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта президент России Владимир Путин поздравил российского фристайлиста Максима Бурова с его победой на ЧМ по фристайлу в акробатике.