Омск, , 10:28 — REGNUM Студентка из Омска предстанет перед судом по обвинению в убийстве пенсионерки. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 марта в следственном управлении СКР по Омской области.

Девушка обвиняется по п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с разбоем»), и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»).

По данным следствия, днём 21 мая 2020 года в квартире на ул. Челюскинцев в Омске обнаружили тело 88-летней женщины с признаками насильственной смерти. На месте происшествия эксперты обнаружили и изъяли следы биологического происхождения и образцы, по которым были назначены экспертные исследования.

Подозреваемой оказалась девушка, ранее проживавшая по соседству с пенсионеркой. 8 июня её задержали. На допросе у следователя омичка дала признательные показания. Она была заключена под стражу.

Следствие выяснило, что девушка набрала микро-займов. Чтобы рассчитаться по кредитам, она решила занять денег у знакомой пенсионерки, но получила отказ. После этого студентка начала душить пенсионерку. Когда женщина потеряла сознание, девушка нанесла ей множество ударов по голове табуретом. Потерпевшая скончалась от тяжёлой черепно-мозговой травмы.

Студентка забрала из комода 105 тысяч рублей и мобильный телефон. Замыв следы крови, она скрылась с места преступления, а телефон выбросила. О происшествии стало известно только на следующий день. Соседка сообщила в правоохранительные органы о том, что пенсионерка не открывает двери и не подает признаков жизни.

Девушка вину признала частично, однако следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в областной суд для рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Свердловской области отдан под суд за покушение на убийство своей беременной сожительницы и её дочери.

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