Афины , , 10:40 — REGNUM Центральный комитет переводов Греции 11 марта единогласно отклонил обе просьбы осужденного террориста Димитриса Куфодинаса о переводе из тюрьмы Домокос в тюрьму Коридаллос, передает AMNA.

Отказ в удовлетворении ходатайств адвоката Иоанны Куртовик был подробно описан комитетом в его решении.

В настоящее время Куфодинас продолжает голодовку, пытаясь таким образом добиться перевода в Коридаллос, известную своими суровыми условиями тюрьму. Он отказывается есть и пить, медикаменты ему вводят принудительно.

В своем решении комитет отклонил среди прочих пунктов просьбу о переводе по состоянию здоровья, поскольку «любой вред здоровью заключенного является результатом его длительной голодовки и жидкой забастовки».

Куфодинас заключен в тюрьму Домокос, недалеко от Ламии, и начал голодовку 8 января. Он осужден на 11 пожизненных сроков и 25 лет тюрьмы за участие в 11 убийствах, в разбойных нападениях и взрывах.