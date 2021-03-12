Оренбург, , 10:27 — REGNUM Главой Оренбурга Владимиром Ильиных принято решение о строительстве муниципального приюта для бездомных животных. Планируется, что его вместимость составит 500 голов. Об этом заявила заместитель главы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Татьяна Малышева, сообщает пресс-служба администрации.

«Сейчас мы изыскиваем денежные средства, потому что субвенции из областного бюджета на строительства приюта нам не выделяются. Если не вмешаемся сейчас, эта проблема захлестнёт нас, и решить её будет невозможно», — подчеркнула вице-мэр.

По подсчётам чиновников, сейчас в муниципалитете насчитывается 10 тысяч бродячих собак, тогда как норма составляет около 3 тыс. голов. Такого показателя, по словам Малышевой, можно достичь примерно за семь лет, но денежные средства на отлов и содержание должны быть значительно выше. В 2020 году на проведение работ по отлову бездомных собак Оренбургу было выделено 2 259 000 рублей, чего явно недостаточно.

«Мы обратились в министерство сельского хозяйства с просьбой поддержать проект. Строительство приюта — это порядка 30 млн рублей. Регулирование численности собак в Оренбурге будет поступательным. Это система достаточно сложна, ей нужно заниматься комплексно совместно с теми людьми, которые готовы заботиться о бездомных животных и ежедневно работать с ними», — сказала замглавы Оренбурга.

В качестве вариантов для строительства приюта рассматриваются площадки на на ул. Тихой или на ул. Амурской. Предполагаемый участок должен подходить по площади и находится в промышленной зоне, чтобы не доставлять неудобства горожанам.

В горсовет внесено предложение о перераспределении финансов на проектирование приюта. Если депутаты поддержат это решение, то в ближайшее время будет объявлен аукцион.

«Перед нами стоит задача — изыскать денежные средства и реализовать проект в этом году. При положительном решении проектирование приюта может занять около двух месяцев», — сказала Татьяна Малышева.

Напомним, в Оренбурге сложилась критическая ситуация с бродячими собаками. Ряд горожан заявил, что готов взяться самостоятельно за уничтожение бездомных животных, если власти продолжат бездействовать.

В настоящее время в следственные органы переданы материалы прокурорской проверки. Ведомство требует возбудить уголовное дело из-за ненадлежащего исполнения муниципальным УЖКХ полномочий по организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных и их содержанию.

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