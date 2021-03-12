Токио, , 10:29 — REGNUM Министерство финансов Японии приняло решение о временном введении антидемпинговых пошли на карбонат калия из Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Согласно опубликованным данным, данное решение принято в связи с тем, что низкие цены на карбонат калия из Южной Кореи наносят ущерб отечественной индустрии.

Известно, что пошлины в размере 30,8% будут действовать в течение четырёх месяцев.

Карбонат калия — кристаллическое вещество, используемое в качестве сырья для изготовления стекла, жидкокристаллических панелей и др. Южная Корея является крупнейшим в мире экспортёром карбоната калия.