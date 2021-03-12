Казань, , 10:47 — REGNUM В Татарии 12 марта сохранится морозная погода с температурой воздуха по ночам до минус 25 градусов. Днем столбики термометров будут на отметке −7…−12 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

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В субботу, 13 марта синоптики не прогнозируют осадков, на дорогах гололедица. Минимальная температура воздуха ночью будет от минус 15 до минус 20 градусов, при прояснениях до — 24. В дневное время — от минус 6 до минус 11.

Небольшое потепление ожидается в воскресенье, 14 марта. Ночью и днем возможен снег, местами метель. Минимальная температура воздуха составит ночью и утром около 14 градусов ниже ноля, при прояснениях до — 17 градусов. Днем — — 2…-7. На дорогах гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, большую часть пятницы, 12 марта, Москва будет находиться под опекой относительно погожего антициклона, благодаря чему холод продолжит медленно отступать.

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