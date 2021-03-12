Элиста, , 10:25 — REGNUM В Калмыкии на случай ухудшения самочувствия постояльцев или сотрудников дома-интерната для престарелых и инвалидов отделение Малодербетовской центральной районной больницы переведут в режим «красной зоны». Об этом в прямом эфире 12 марта сообщил главный санитарный врачи региона Джангар Санджиев.

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По его словам, в настоящее время на территории социального учреждения развёрнут временный ковидный госпиталь. В случае ухудшения ситуации будут подключены мощности Малодербетовской центральной райбольницы. Наряду с этим проводится эпидемиологическое расследование.

ИА REGNUM сообщало, что заразившиеся коронавирусом постояльцы дома-интерната успели получить первую дозу вакцины. Болезнь протекает в лёгкой форме без поражения лёгочной ткани.

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