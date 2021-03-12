Москва, , 10:25 — REGNUM В России впервые с 2003 года снизилась ожидаемая продолжительность жизни. Это произошло на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Так, согласно мартовской версии проекта единого плана правительства РФ по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года, по предварительным оценка, этот показатель по итогам 2020 года снизился до 71,1 года. Для сравнения: в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни в России составила 73,3 года. Об этом 12 марта сообщает РБК со ссылкой на близкие к российскому правительству источники.

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Ожидается, что вернуться к уровню 2019 года Россия сможет через три года — в 2024 году.

Как следует из мартовской версии правительственного плана, в 2022 году продолжительность жизни составит 72,3 года, в 2023-м — 72,9 года, в 2024 году — 73,6 года. Полгода назад власти рассчитывали довести ожидаемую продолжительность жизни российских граждан в 2024 году до 75,2 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года. Так, в тексте документа говорится, что ожидаемая продолжительность жизни в стране к 2030 году должна составить 78 лет. Заместитель главы Минздрава Евгений Камкин заявил, что это задача амбициозная, но достижимая.

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