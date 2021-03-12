Великий Новгород, , 10:28 — REGNUM В Великом Новгороде водитель и два пассажира внедорожника погибли после того, как иномарка на большой скорости врезалась в ограждение торгового центра. Об этом смертельном ДТП сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Великому Новгороду.

В Великом Новгороде водитель внедорожника врезался в стену ТЦ, погибли трое

ОГИБДД УМВД России по Великому Новгороду

Трагедия произошла около 04:40 мск в пятницу, 12 марта, у дома 21 по Октябрьской улице.

Пока неустановленный водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 не справился с управлением и совершил наезд на здание торгового центра «Компас».

"В результате ДТП водитель и два пассажира (данные устанавливаются) погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, один пассажир, мужчина (данные устанавливаются) госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Новгородской области, незадолго до смертельного ДТП сотрудники ГИБДД заметили виляющий по дороге внедорожник. Дорожные полицейские попытались остановить автомобиль, но водитель вместо этого лишь начал ускоряться.

По данным СМИ, в результате ДТП погибли 49-летний водитель Дмитрий Г. и двое неустановленных пассажиров. В живых остался 21-летний Дмитрий Д. Во время осмотра автомобиля в машине была обнаружена бутылка водки.