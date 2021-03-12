Москва, , 10:24 — REGNUM Российские институты развития пока далеки от совершенства, а отношения бизнеса с ними не всегда складываются удачно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил предприниматель, руководитель Московского регионального отделения «Партии Роста» Дмитрий Пурим. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова, который призвал не создавать для российского бизнеса суперльготные условия.

«С утверждением, что предоставляемые суперльготы создавали для некоторых бизнесов тепличные условия согласиться можно. Но, если только эффективно работают фонды и институты развития. А этот сегмент пока только развивается и далек от совершенства, — сказал Пурим. — Во многих случаях, отношения бизнеса с ними не всегда складываются удачно. Рассмотрение заявок сопровождается не только дополнительными расходами — на юрконсультантов, финконсультантов, но ещё и гигабайтами отчётов и моделей в течение не одного года. И сил добежать до финального одобрения хватает только у тяжеловесов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов заявил, что правительству России не следует создавать чрезвычайно льготные условия для стимулирования инвестиций.

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