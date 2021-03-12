Горно-Алтайск, , 10:24 — REGNUM Аграрии Республики Алтай активно готовятся к начала весенне-полевых работ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона, общая посевная площадь в 2021 году превысит 105 тыс. га, из которых около половины — 53 тыс. га займут яровые.

«Яровые зерновые и зернобобовые культуры планируется разместить на площади 7,2 тыс. га, однолетние травы на кормовые цели 43,2 тыс. га. Также в 2021 году площади под картофелем и овощами составят 2,55 тыс. га», — отметили в ведомстве.

Для проведения работ необходимо около 600 тонн минеральных удобрений, 2,6 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. Республика намерена возместить 50% затрат на покупку удобрений. По обеспечению дизтопливом небольшие хозяйства минсельхоз договорился о скидках в 10% с компанией «Горно-Алтайск Нефтепродукт».

Всего в посевной кампании будет задействовано около 2 тыс. единиц техники.